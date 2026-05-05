Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević kao ovonedeljni vođa u Eliti 9, iznenadila je odlukom da u izolaciju pošalje nekadašnju prijateljicu Maju Marinković i bivšeg partnera Asmina Durdžića. Ova njena odluka izazvala je haos za stolom, dok su Maja i Asmin bili presrećni, a kako smo mogli da vidimo izolacija se juče tresla od uzdaha i vrele akcije, te su tako još jednom pokazali da ne biraju ni vreme ni mesto za intimne odnose.

Međutim, prenos Elite 9 nakratko je prekinut zbog svađe ljubavnika nasred dvorišta bele kuće, a kako smo mogli da vidimo na snimku koji je objavljen na društvenoj mreži Instagram, sukobu je prethodilo Majino nepoverenje, ali i cigareta koju je bacila na Asmina.

-Dao sam ti opomenu, nemoj da me teraš u crveno, skloni se od mene, provociraš me, nazivaš me klošarom, svi mi govore zbog tebe da mi je mali, neću da se spuštam na tvoj nivo - rekao je Asmin Maji, zbog čega je učesnica rijalitija nastavila sa sukobom koji je eskalirao kada je bacila cigaretu na njega, a zatim je program prekinut. Već u sledećem trenutku između njih je bilo obezbeđenje.

-Koga ćeš ti da provociraš, ajde gađaj me, da te vidim, izvrđeš priče, ti hoćeš da ispadneš žrtva, namerno me provociraš, ljudi vide da si lažov - rekla mu je Maja, a onda je Asmin poentirao:

-Lažno sam sa tobom u vezi, trpim te lažno - zaključio je Asmin.

