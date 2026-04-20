Pevačica Goga Gačić razvela se od kolege Marka Gačića nakon osam godina braka, a do kraha njihove ljubavi dovela je pevačeva prevara.

Period razvoda nije bio lak, a Goga je sada prvi put javno ogolila dušu i otkrila kako je zaista izgledao trenutak kada je otkrila bolnu istinu o ocu svoje dvoje dece.

Iako se u medijima spekulisalo o načinu na koji je saznala za aferu, pevačica je istakla da do tog trenutka nije ni sumnjala u svog supruga.

- Nisam tip da proveravam, nisam sumnjala, nismo imali krize i nerešive probleme i slično. Nisam imala pojma, istina je da sam sasvim slučajno videla njegov telefon. Nije bilo tako kako je predstavljeno da sam ja videla poruke, da smo seli, pričali, da je on meni priznao - objasnila je Goga.

Kako je pevačica otkrila, Marko isprva nije želeo da napusti porodični dom i prekine njihov deset godina dug odnos, već je negirao aferu i molio za pomirenje.

- Bilo je teško, meni je bilo teško… On je negirao... Nije pokušavao odmah da ode, želeo je da se pomirimo. Deset godina, dvoje dece, ja sam za to da se uvek da šansa, ali ako taj neko bez obzira na sve želi da ode, onda je ljubav i dati mu slobodu i pustiti ga. Više me je bolela njegova izdaja nego javno poniženje. Za sve mora da postoji dvoje ljudi, za sebe sam sigurna da sam dala maksimalno, a da li je taj drugi... - iskrena je bila pevačica u emisiji na Adria TV.

Više ne krije ljubavnicu

Iako je Marko pokušao da identitet svoje ljubavnice zadrži u tajnosti, nije uspeo u svojoj nameri.

Nedavno su isplivali i prvi zajednički snimci zaljubljenog para. Gačić je bio na jednom slavlju sa izvesnom Saškom koja se, ako je suditi po snimku, ne odvaja od njega.

Do nedavno je Markova ljubavnica bila veoma aktivna na Instagramu, gde je redovno objavljivala fotografije sa treninga, egzotičnih putovanja i noćnih izlazaka, a posebno su se isticale njene provokativne fotke iz teretane.

Međutim, onog trenutka kada su glasine o njenoj aferi sa pevačem počele da kruže, naprasno je zaključala svoj profil.

