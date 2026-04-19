Nikola G.(26) poginuo je na starom Batajničkom drumu, kod Ciglane, pre 12 godina, kada mu je preko glave prešao automobil.
Ekipa Hitne pomoći prevezla je povređenog sa obilnim krvarenjem u Urgentni centar na reanimaciju, međutim, njemu nije bilo spasa.
Kako se ispostavilo, Nikola G. se posvađao s devojkom i revoltiran je legao na sred puta. Dok ga je ona ubeđivala da ustane, naišao je veći automobil i prešao mladiću preko glave.
Vozač automobila je bez zaustavljanja pobegao sa mesta nesreće.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)