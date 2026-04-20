Husein Alijević Husa, nekadašnji frontmen grupe "Beat Street", progovorio je o svojoj bivšoj ženi i otkrio zašto je došlo do ljubavnog brodoloma.

Beba je bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street", a sa Husom je godinama bila u vezi, a potom i u 11 godina dugom braku u kojem su dobili dete.

- Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno, ali opet i normalnost je fleksibilna stvar. Na neki način je vodila svoj posao, a to je plesna škola. Imala je osećaj odgovornosti da tamo treba da bude 15 sati, a ako je tamo 15 sati, onda 15 sati nije sa svojom bebom od 9 meseci. Dojio sam dete flašicom. Bio sam u fazonu sad da me zovu iz Holivuda da idem da pevam u Los Anđelesu, ne zanima me. Jedino što me zanima je dete - pričao je Husa, a na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je bio u braku sa Bebom i da li je to prevara, rekao je sledeće:

- Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu. Da li sam ostavio svoju prvu suprugu zbog druge, moj odgovor je ne. Bio sam spreman u nekoj svojoj ludoj glavi u tim momentima, ti momenti su trajali četiri godine. Otišao sam zato što stvari nisu bile dobre - priznao je on.

Oženio 21 godinu mlađu

Inače, Husa je jednom prilikom govorio o braku sa trenutnom suprugom Andreom i istakao da im razlika u godinama nikada nije smetala.

- Mora malo ljubomore da ima, a ako preovlada, nije dobro. Kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku vezu. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više. Imam sreće što imam tamniji ten, pa se nekada i ne vidi - naveo je Alijević za Hype.

BONUS VIDEO: