Melina Galić i milioner engleskog porekla Džefri Pol Arnold danas su izgovorili sudbonosno "da" u Monaku, a nakon svečane ceremonije, par se uputio ka Portofinu, gde je u kasnim večernjim satima počela svadbena proslava na kojoj su se našla mnoga poznata lica, među kojima i Bojan Karić sa suprugom Mašom, kao i dugogodišnji Melinin prijatelj astrolog Vladimir Vlajić.

U ovom prestižnom italijanskom letovalištu, poznatom po okupljanju svetskog džet-seta, slavlje će trajati do ranih jutarnjih sati, a budući da je astrolog prisutan na važnom događaju modne dizajnerke, ne bi nas čudilo da se upravo zvezdama vodila kada je birala datum svečanog čina, što mnoge mlade rade kako u Srbiji tako i u svetu.

Karići u punom sjaju

Da je reč o slavlju na najvišem nivou, potvrđuje i specifičan zahtev mladenaca kada je u pitanju izgled zvanica. Naime, na venčanju je vladao strogi dres-kod sa ciljem da sve izgleda kao na pravom balu.

Ovom luksuznom događaju prisustvovali su i članovi porodice Karić, koji su svojim stajlinzima privukli veliku pažnju. Maša i Bojan Karić pozirali su izuzetno elegantno odeveni – Maša je za ovu priliku odabrala upečatljivu haljinu u ciklama boji, dok je Bojan odisao elegancijom u klasičnom odelu.

Posebna čast pripala je Goci Karić, koja je bila kuma na ovom venčanju. Prateći temu luksuznog bala, kuma Goca je zablistala u dugoj, raskošnoj balskoj haljini.

Deo atmosfere sa ovog gala slavlja dospeo je do javnosti zahvaljujući Slavici Karić, Bojanovoj majci, koja je na mrežama objavila fotografije na kojima kuma pozira sa Bojanom i Mašom Karić.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: