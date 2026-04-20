Bugarska Centralna izborna komisija (CIK) objavila je na svojoj internet stranici privremene rezultate sa 60,7 odsto obrađenih rezultata izbora, po kojima je "Progresivna Bugarska" bivšeg predsednika Radeva osvojila najviše glasova, odnosno 44,48 odsto glasova birača.

Koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska“ (PP - DB) osvojila je 14 odsto glasova birača, dok je koalicija GERB-SDS bivšeg premijera u tri mandata Bojka Borisova na trećem mestu sa 13,1 odsto glasova birača.

Pokret "Vazraždane" (Ponovno rođenje) dobio je 4,5 odsto glasova a Pokret za prava i slobode (PPR) je osvojio 5,38 odsto glasova.

Rumen Radev je nedavno šokirao javnost kada je podneo ostavku na funkciju šefa države, a sve sa jednim ciljem - da preuzme izvršnu vlast predvodeći novu koaliciju. Sudeći po dostupnim podacima, Radev je odneo ubedljivu pobedu, a njegov dolazak na premijersko mesto preti da promeni geopolitičku sliku Balkana.

Ovi izbori bi mogli da označe kraj petogodišnje političke nestabilnosti jer se prvi put nakon dugo vremena pojavljuje jasna vodeća figura koja bi mogla da formira stabilniju, ali ideološki drugačiju vladu.

Radev za očuvanje energetskih veza sa Rusijom

Radev se zalaže za očuvanje energetskih veza sa Rusijom, posebno kroz gasovod Turski tok, koji ruski gas doprema do Centralne Evrope. U Briselu na njega gledaju sa velikom dozom opreza. Analitičari ga često nazivaju "Orban-lite" (umerena verzija mađarskog lidera).

Radev je pretio vetom na sankcije ruskom nuklearnom sektoru (Rosatom) jer Bugarska zavisi od ruskog nuklearnog goriva, a njegova pobeda mogla bi da znači prekid direktne vojne pomoći Ukrajini iz bugarskih fabrika namenske industrije, što je ozbiljan udarac jer je Bugarska jedan od ključnih proizvođača sovjetske municije u Evropi. Radev je, takođe, izražavao sumnju u brzinu uvođenja evra.

Makedonci imaju razloga za zabrinutost

Najviše razloga za zabrinutost ima Severna Makedonija. Radev insistira na ustavnim promenama u Skoplju i priznavanju bugarske manjine pre bilo kakvog daljeg napretka Severne Makedonije ka EU. Njegova pobeda verovatno znači da "bugarski veto" ostaje čvrsto na snazi.

Prema Izbornom zakoniku, CIK mora da objavi broj osvojenih glasova i primljene glasove i raspodelu mandata među strankama i koalicijama najkasnije četiri dana nakon dana izbora, a imena izabranih poslanika najkasnije sedam dana nakon dana izbora.

U Bugarskoj su juče održani osmi izbori za Narodnu skupštinu od 2021. godine. Na vanrednim parlamentarnim izborima 34.742 građana je glasalo za "ne podržavam nikoga", a taj odgovor dobio je veću podršku građana od 15 partija koje su učestvovale na izborima, i koje nisu prešle cenzus.

Ko je Rumen Radev: Pilot MIG-ova i pragmatični nacionalista

Radev je u politiku ušao iz vojske kao bivši general-major i komandant bugarskog Ratnog vazduhoplovstva. Školovan je na američkom vazduhoplovnom ratnom koledžu (Maxwell AFB), ali je ostao upamćen po tome što je lično pilotirao sovjetskim MiG-ovima na aeromitinzima.

Za predsednika Bugarske prvi put je izabran 2016. godine uz podršku socijalista, a reizabran je 2021. godine. On je "pragmatični nacionalista". Iako zvanično podržava članstvo Bugarske u EU i NATO, često kritikuje politiku Brisela, protivi se slanju oružja Ukrajini i zalaže se za blaži stav prema Rusiji.