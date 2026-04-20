„Neprijatelj se slobodno kreće po gradu – ne samo na jugu, već i u centru i na severu. Postavili su infrastrukturu za svoje operatere dronova, koji deluju kako u severnom delu Mirnograda, tako i dalje. Imaju brojne tačke za lansiranje. U međuvremenu, gomilaju artiljeriju. Na pojedinim mestima postoje čak i naznake komandnih punktova, sa komunikacionim sistemima i opremom za elektronsko ratovanje. Više ne možemo da gađamo neprijatelja u južnom delu Mirnograda”, navodi izvor Ukrajinske pravde.

Prema dostupnim informacijama, među ukrajinskim vojnicima prevladava procena da je dalje držanje položaja u severnom delu Mirnograda "neopravdano", odnosno vojno neisplativo. Trupe koje se još nalaze na obodima grada treba povući, navode izvori.

Svi prilazi gradu nalaze se u zoni dejstva protivničke vatre. „Džep“ se već odavno formirao u blizini sela Svitle i Rivne – dva sela između Pokrovska i Mirnograda.