Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo ulaze u ozbiljnu fazu napetosti. Šef Bele kuće Donald Tramp ponovio je pretnje uništenjem iranskih infrastruktura ako Teheran ne postigne dogovor o okončanju rata. Iran je, međutim, odbio ponudu za pregovore, ističući da blokada Ormuskog moreuza ostaje na snazi sve dok SAD ne ukinu blokadu iranskih luka. IDF je po prvi put u istoriji svog sukoba sa Hezbolahom objavio mapu sa novim granicama, koje će kako tvrdi, proizaći u odnosu sa državom Liban.

BLOG UŽIVO

Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz u subotu

Više od 20 brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u subotu, što je najveći broj brodova koji su taj vodni put prešli od 1. marta, pokazuju podaci analitičke firme za brodarstvo Kpler.

Među brodovima koji su prošli u subotu, pet njih je poslednji put utovarilo teret iz Irana, od naftnih proizvoda do metala, a tri od njih su brodovi za prevoz tečnog naftnog gasa, pri čemu su po jedan plovili ka Kini i Indiji, prenosi Rojters.

Tanker pod zastavom Paname, koji prevozi tečni naftni gas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, plovio je ka Indoneziji, dva od tri tankera prevozila su rafinisane proizvode utovarene iz Bahreina, ka Mozambiku i Tajlandu.

Tanker pod zastavom Liberije prevozio je oko 500.000 barela nafte iz UAE u Ulsan u Južnoj Koreji a brod sa oko dva miliona barela saudijske sirove nafte, pod zastavom Liberije, išao je ka luci Mailiao na Tajvanu.

Brod pod indijskom zastavom, natovaren sa oko 780.000 barela sirove nafte iz UAE, otplovio je ka Šri Lanki, brod koji prevozi katarsko đubrivo, plovio je za UAE, a brod za rasute terete koji je prevozio petrolni koks utovaren iz Saudijske Arabije, plovio je za Ravenu u Italiji, prenosi Tanjug.

Oružane snage Irana upozorile da će odgovoriti SAD zbog zauzimanja njihovog broda

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Hazreti Hatam al Anbije izjavio je da će oružane snage te zemlje "uskoro odgovoriti i uzvratiti" na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

"Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda", navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je juče da su američki marinci u Omanskom zalivu preuzeli kontrolu nad teretnim brodom koji plovi pod iranskom zastavom, a koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu Ormuskog moreuza, prenosi Tanjug.

IDF objavio novu mapu, po prvi put u istoriji svog sukoba sa Hezbolahom (FOTO)

Izraelska vojska (IDF) je objavila mapu sa novim granicama – kako tvrdi – koje će proizaći u odnosu sa državom Liban.

Konkretni vizuelni materijal objavile su IDF po prvi put u istoriji svog sukoba sa Hezbolahom, piše grčki

Prema izraelskim medijima, u redovima Hezbolaha vlada uznemirenost, dok je vlada zemle u potpunoj tišini.

Mapa – prema vojnom saopštenju – prikazuje široku zonu duž granice, u južnom delu Libana, koja obuhvata desetine sela za koja se navodi da su evakuisana u okviru operacija koje se pripisuju prinudnom raseljavanju.

Ova zona se prostire u dubinu od približno 5 do 10 kilometara od granice sa Izraelom i, prema IDF, predstavlja područje na kojem se planira uspostavljanje „bezbednosne zone“.

Kako se navodi u saopštenju, pet divizija zajedno sa snagama mornarice istovremeno deluju južno od te linije, sa ciljem – kako se tvrdi – uništavanja infrastrukture povezane sa Hezbolahom i sprečavanja napada na severne delove Izraela.

Iako navode da za sada nema zvanične reakcije libanskih vlasti, podsetimo, libanski predsednik Džozef Aun izjavio je nedavno da bilo koji budući sporazum koji postigne vlada te zemlje neće sadržati ustupanje bilo kog dela teritorije, niti će potkopati nacionalna prava Libana.

"Obećavam da nijedan sporazum neće kršiti naša prava, naše dostojanstvo, niti ijedan pedalj zemlje naše domovine", rekao Aun.