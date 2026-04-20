Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, izašla je na groblje.

Na Novo bežanijsko groblje Suzana je donela cveće, te pokojnom suprugu zapalila sveću.

Vidno utučena, Suzana je bila sama na groblju, pa je tako u jednom trenutku upalila kandilo i okadila grobno mesto voljenog supruga.

Šta je pobusani ponedeljak?

Inače, Suzana je izašla na groblje na pobusani ponedeljak. U pravoslavnoj tradiciji ovaj ponedeljak je posvećen sećanju na preminule. U duhu najvećeg hrišćanskog praznika ovaj dan nosi poruku nade, vere u vaskrsenje i života koji ne prestaje smrću, već se nastavlja u večnosti.

Naziv "pobusani" potiče od starog običaja „buđenja“ pokojnika, verovalo se da se tog dana simbolično obilaze grobovi kako bi se najmiliji obavestili o Hristovom vaskrsenju.

Ljudi odlaze na groblja, uređuju grobove, pale sveće i ostavljaju ofarbana uskršnja jaja kao znak nade i obnove života. Jaje, kao centralni simbol Uskrsa, i ovde ima posebno značenje, podseća na pobedu života nad smrću.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: