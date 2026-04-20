Poznati pevač Saša Katančić iznenada je preminuo u 49. godini od posledica srčanog udara, a danas će biti sahranjen na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Brojne kolege sa estrade došle su da isprate voljenog Sašu. Među prvima je stigao pevač Željko Vasić, a za njim su došli i Mišel Gvozdenović, kao i Acko Nezirović, koji je sve vreme plakao zbog gubitka prijatelja i kolege.

Na Novo bežanijsko groblje stigao je i pevač Nenad Manojlović, brat Rade Manojlović, vidno utučen.

Gotovo na samom kraju došao je i Haris Džinović, kako bi se oprostio od saradnika sa kojim je radio punih 12 godina.

Žena jeca, ćerka nosi belu ružu

U crkvi Svetog apostola Tome, će se održati opelo, a ljudi su porodici pre toga izjavljivali saučešće.

Supruga Maja čvrsto je držala za ruku ćerku Vanju i sina Vukašina, dok porodica nije mogla da zadrži suze.