Pevač i klavijaturista Saša Katančić sahranjen je na Novom bežanijskom groblju. Saša je umro iznenada u svojoj 49. godini od posledica srčanog udara.

Sašu Katančića na večni počinak ispratili su porodica, prijatelji bi mnogobrojne kolege.

Supruga Maja bila je neutešna, sve vreme uz nju su bili ćerka Vanja i sin Vukašin.

Pevači i muzički radnici, bili su neutešni zbog gubitka.

Od Saše su se oprostili i: Željko Vasić, Acko Nezirović, koji je bio u suzama, Miloš Radovanović, Zoran Jagodić Rule, Mišel Gvozdenović, Haris Džinović..

