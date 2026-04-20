Modna dizajnerka Melina Džinović udala se u subotu, 18. aprila, za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, u Monaku.

Naime, javnost ne prestaje da bruji i nagađa oko njegove imovine i bogatstva, jer je Melini ponovo pošlo za rukom da "upeca" dobar plen.

Kako se navodi, reč je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Čovek koji je oženio Melinu Džinović zove se Džefri Pol Arnold Dej, koji iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru.

Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Milionske zarade i direktorske funkcije

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima.

Budući suprug Meline Galić, najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Istovremeno, francuski registar kompanija, čije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

Zarađuje i na Balkanu

Ono što je manje poznato jeste da budući muž Meline Džinović posluje i na Balkanu, te da ima registrovanu firmu u Hrvatskoj čije se sedište nalazi u Rovinju.

Prema hrvatskim poslovnim registrima firma Day-dan d.o.o registrovana je 2002. godine, a njena primarna delatnost je kupovina i prodaja nekretnina, kao i trgovina i usluge.

