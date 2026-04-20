Danas je sahranjen pevač Saša Katančić, koji je preminuo 17. aprila u 49. godini od posledica srčanog udara.

Od njega su se na Novom Bežanijskom groblju oprostili porodica, prijatelji i brojne poznate ličnosti.

Nakon opela u crkvi Svetog apostola Tome na Novom bežanijskom groblju, tužna povorka krenula je ka grobu.

Suze i jecaji odzvanjali su grobljem, dok je udovica Maja sve vreme hodala držeći sina i ćerku za ruke, još uvek maloletnu decu.

Uplakani su sve vreme išli iza kovčega, sve do mesta gde će sahraniti voljenog oca i supruga.

Po dolasku na grob održan je potresan govor:

- Prijatelja, oca, supruga, velikog pevača… Saša nije bio samo poznati srpski pevač, nije pevao samo glasom, već i dušom. Njegove pesme bile su deo naših života. U njegovom glasu živela je emocija koju je retko ko umeo da prenese, ali iza tog glasa i imena koje su mnogi znali stajao je jedan skroman, iskren čovek. Čovek koji je voleo pecanje i tišinu pored vode, čovek koji je voleo kafanu. Znao je da voli, a najviše je voleo svoju porodicu. Njegova Maja, deca Vanja i Vukašin bili su njegov svet. Iza sebe je ostavio oca Ivana, sestru Snežanu, zeta, sestrića i sve nas koji smo ga mnogo voleli. Danas ne ispraćamo samo pevača, već čoveka koji je obeležio naše živote. Ostaje tišina tamo gde je bila njegova pesma, ostaje praznina tamo gde je bio njegov osmeh - glasio je govor na sahrani.

Saša je sahranjen je uz orkestar, a njegov otac Ivan potpuno se slomio dok su sanduk spuštali u grob i ponavljao:

-Sine moj, pozdravi majku puno - jecao je on.

Bio omiljen među kolegama

Svoju dugogodišnju karijeru Katančić je gradio nastupajući širom dijaspore, po klubovima i na privatnim veseljima.

Bio je poznat i kao klavijaturista Harisa Džinovića, a važio je za izvođača sa ogromnim muzičkim repertoarom i prepoznatljivom, pozitivnom energijom.

Širu popularnost stekao je učešćem u televizijskim formatima "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde".

Iako u ovim takmičenjima nije stigao do finala, ostao je upamćen zahvaljujući harizmi i specifičnoj boji glasa.

Osim u muzičkim takmičenjima, Katančić se oprobao i u rijalitiju "Farma" 2013. godine, gde je uspešno izbegavao konflikte i svoj boravak koristio da pesmom podigne atmosferu među učesnicima.

Njegov život, međutim, obeležila je i jedna nedavna velika tragedij, bio je kum porodici koja je tragično nastradala na Novom Beogradu, kada ih je usmrtio vozač pod dejstvom alkohola.

 
 

 