Pevačica Goga Gačić mesecima je glavna tema javnosti zbog bolnog razvoda koji je usledio nakon što ju je suprug Marko Gačić prevario sa konobaricom iz Beča. Međutim, dok se javnost trenutno bavi njenim emotivnim krahom, isplivale su tvrdnje iz njene prošlosti da se u mladosti "upustila se u vezu s muškarcem koji je već bio u braku i imao dete".

Kako tvrde izvori, Goga je u mladosti bila akter gotovo identične situacije, ali sa suprotne strane! Dok je živela i studirala u Nišu navodno se upustila u burnu romansu sa muškarcem koji je imao porodicu u tom trenutku.

- Goga je tada bila mlada, lepa i vrlo harizmatična, nije joj bilo teško da osvoji muškarca. On se baš zaljubio u nju i ubrzo napustio porodicu. Preselio se kod nje i zajedno su živeli u iznajmljenom stanu u Nišu. Cela ta priča tada je bila veliki skandal u tom kraju - tvrdi izvor.

Vrhunac drame odigrao se u jednoj popularnoj niškoj diskoteci, kada se pojavila supruga Goginog tadašnjeg dečka.

- Njegova supruga je saznala gde je Goga i odlučila da dođe da se suoče. Ušla je u klub i počela da je traži. Kad je Goga shvatila šta se dešava, nastala je panika. Nije želela skandal pred svima, pa je, prema pričama, pobegla iz diskoteke kroz protivpožarni izlaz - rekao je izvor.

Goga se odmah oglasila

Kada je ova priča isplivala u javnost oglasila se i Goga Gačić koja je demantovala da je imala vezu sa oženjenim čovekom.

- Jasan mi je pokušaj diskreditacije mog imena, ali neću dozvoliti da mi se prišivaju "afere" i da se poturaju razne priče samo da bi neko, što je sasvim jasno, pokušavajući da unizi mene, sebe oprao i/li promovisao na jeftin način. I sve to uz pomoć navodne priče iz vremena kada sam studirala i imala 20 godina?! Vrlo pokvarena zamisao. Iz poštovanja prema sebi i svojoj porodici u slučaju plasiranja takvih laži neću oklevati da pravdu potražim na sudu - rekla je Goga za Kurir.

