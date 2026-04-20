Nikolina Kovač i Saša Kapor slove za jedan od skladnijih parova sa domaće javne scene.

Par tokom svog dugogodišnjeg odnosa nije imao skandale, a Kapor je nedavno šokirao mnoge kada je pomenuo razvod.

- Nikolinu i mene je sramota da objavimo razvod! - istakao je pevač, nakon čega je otkrio da je u pitanju šala.

"Strpljenje i istrajnost su najbitniji"

Saša je zatim otkrio da ne postoji tajna za srećan brak.

- Nema recepta. Samo istrajnost i strpljenje. Glupo je da ljudi daju savete, pre svega je bitno da se ulazi u brak iz ljubavi, a tolerancija je takođe bitna.

Podsetimo, Nikolina i Saša su se venčali u tajnosti 2013. godine. Ipak, kako su svojevremeno otkrili, i njihova ljubav u jednom momentu naišla je na krizu, kada su čak pomišljali i o razvodu.

