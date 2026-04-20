Mirka Vasiljević je jednom prilikom gostovala u emisiji kod Ognjena Amidžića gde je iskreno govorila o svom životu, partneru i porodici.

Naime, Mirka je odlučila je da progovori o fotografijama na kojim je njen nevenčani suprug, fudbaler Vujadin Savić, uhvaćen sa drugom ženom, koje je svojevremeno komentarisala rečenicom: "Čovek je vežbao".

- Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos - kazala je prvo Mirka.

- Rekla sam da on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše - dodala je ona.

- Sutra i moje neke stvari koje izađu u javnost, ne izađu, on čuje, ne čuje, nije ni bitno da l' će izaći u javnost ili ne, najbitnije je šta nas dvoje znamo, šta nas dvoje osećamo i šta je sa nama - zaključila je Mirka za "Hajp" u emisiji "Pretres"

