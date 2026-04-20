Slovački navijač poginuo je u autobusu na putu ka Bugarskoj kod beogradske Arene, kada je provirio kroz otvor na krovu autobusa i udario glavom u nadvožnjak.

Nesreća se dogodila oko sedam sati ujutru.

Reč je o 22-godišnjem navijaču slovačkog fudbalskog kluba "Spartak" Tomašu Čemeku, koji je izgubio život na auto-putu Beograd–Niš kod Beogradske arene. Izlet na fudbalsku utakmicu pretvorio se u tragediju.

Kako je za B92 tada izjavio načelnik saobraćajne policije Beograda Dragan Bogosavac, do nesreće je došlo kada je mladić proturio glavu kroz šiber na krovu duplog autobusa i udario u nadvožnjak. Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt.

Na mestu nesreće drugovi nastradalog mladića ostavili su šalove i majice omiljenog fudbalskog kluba.

Posle obavljenog uviđaja, navijači slovačkog Spartaka nastavili su put ka Bugarskoj, gde je Spartak igrao fudbalsku utakmicu protiv Levskog.

Tragedija se dogodila 28. jula 2011. godine.

