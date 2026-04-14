Pevač Marko Gačić nedavno je ostavio suprugu Gogu sa kojom je dobio dvoje dece, zbog devojke sa kojom ju je mesecima varao.

Iako je Marko pokušao da identitet svoje ljubavnice zadrži u tajnosti, nije uspeo u svojoj nameri.

Sada su isplivali i prvi zajednički snimci zaljubljenog para. Gačić je bio na jednom slavlju sa izvesnom Saškom koja se, ako je suditi po snimku, ne odvaja od njega.

Do nedavno je Markova ljubavnica bila veoma aktivna na Instagramu, gde je redovno objavljivala fotografije sa treninga, egzotičnih putovanja i noćnih izlazaka, a posebno su se isticale njene provokativne fotke iz teretane.

Međutim, onog trenutka kada su glasine o njenoj aferi sa pevačem počele da kruže, naprasno je zaključala svoj profil.

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Marko je prethodno priznao da sada živi sa ljubavnicom, odnosno devojkom s kojom je mesecima varao još uvek zakonitu suprugu.

- Goga i ja funkcionišemo odlicno, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle. Bilo bi bolje da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - počeo je Marko.

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli smo u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli. Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje treba da se reše, kao što je recimo stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve - rekao je.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučili smo tako da funkcionišemo. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - kazao je Marko.

Alo/Telegraf

