Porodica Lazić danas u Brestaču obeležava 40 dana od pogibije Dragana Lazića koji je nastadao u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a brat Darko svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke rođenog, ne mireći se sa gubirkom.

U crkvi gde će se održati opelo okupio se veliki broj ljudi, među kojima Draganovi prijatelji, svastika Katarina, majka Branka, ali i Darkova kuma Andreana Čekić koja nije uspela da dođe na sahranu.

Tužna povorka uputila se ka grobnom mestu Darka Lazića, gde stoji krst koji je majka Branka u jednom trenutku ljubila, kao i brat Darko koji nije prestajao da briše suze sa lica. I Draganove ćerke, kao i ćerka Darka i Kaće našle su se kraj večne kuće pevačevog brata, a devojčice su dale veliku snagu Lazićima nakon tragedije od koje se jedva oporavljaju.

Posebno je bilo potresno kada su ćerke Dragana Lazića došle da posete očev grob. Tada je njegova baba počela da jeca.



- Sine Dragane otvori oči da vidiš, došle su ti ćerke - zajecala je na ona nad grobom unuka.

