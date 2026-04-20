U sinoćnoj emisiji "Utisak nedelje" jedan gledalac načisto je pokopao Srđana Milivojevića. On je predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića "sahranio" upitavši ga: "Ti misliš da smo mi veverice?!"

- Hvalite se da možete studentima da ponudite 8.000 kontrolora, to znači da na svakom biračkom mestu imate po jednog kontrolora. Iz koalicije "Srbija protiv nasilja" 2023. su rekli da su izbori bili pokriveni na svega 5% biračkih mesta. Da li Srđan misli da smo mi veverice? U Zaječaru koji ima 60 biračkih mesta, 2 sata nisu uspeli ni da saberu glasove a sve svoje snage su upregli! - rekao mu je gledalac.