Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević je za 10. maj najavio veliki skup sa kojeg će tražiti da Crna Gora povuče odluku o priznanju nezavisnosti tzv. Kosova.

On je rekao je da će ta inicijativa u Zeti sigurno uspeti, a nada se i u većini ostalih opština.

Kako je istakao, "pošto kažu da je premijer Milojko Spajić najveći Srbin savremenog doba", nema nikakvu dilemu da će i on glasati za nju i svesrdno je podržati.

On je podsetio da je Crna Gora priznala nezavisnost tzv. Kosova u oktobru 2008. godine, iako je 85 odsto građana, po svedočenju bivšeg premijera Duška Markovića, bilo protiv te odluke.

- I mislimo da je sazrelo vreme da Crna Gora, s obzirom na to da je posle 30. avgusta 2020. godine došlo do promena, da imamo Srbe u vladi, da smo nedavno čuli da je Milojko Spajić najveći Srbin savremenog doba, ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu, da se ta odluka povuče - rekao je Knežević za TV Prva.

On očekuje da će na skupu 10. maja doneti odluku da svi odbornički klubovi DNP-a u lokalnim samoupravama, kao i poslanički klub u Skupštini Crne Gore, podnesu deklaraciju Skupštini Crne Gore, rezoluciju kojom bi obavezali Vladu da povuče odluku o priznanju takozvane države Kosovo.Najavio je da će odbornička većina u Skupštini opštine Zeta 12. maja, na Dan Svetog Vasilija, doneti tu odluku.

- Odnosno usvojiti deklaraciju da priznanje takozvane države Kosovo ne važi na teritoriji Zete. I očekujemo da će se to desiti i u Pljevljima, i u Beranama, i u Andrijevici, i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Vreme je da Crna Gora spere sramotu i ljagu sa svog obraza i jednu najstrašniju i istorijsku i civilizacijsku grešku i zabijanje noža u leđa bratskoj Srbiji, koji su se desili u oktobru 2008. godine - dodao je Knežević.

