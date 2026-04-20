Milan Dinčić Dinča je pre 11 godina doživeo stravičnu saobraćajnu nezgodu kod Bačke Topole.

Tada se pojavila jeziva fotografija potpuno smrskanog automobila, a od tog dana muzičkoj zvezdi se život promenio iz korena.

Dinča se gotovo svake godine na godišnjicu događaja oglašava i taj dan slavi kao svoj drugi rođendan.

- Blagodarim Gospodu Bogu i velikom božijem ugodniku Svetom Jovanu (Ioan) Rilskom čudotvorcu, što me tog dana spasiše od sigurne smrti. 29.05.2013. - napisao je Dinča sada na svom Instagram profilu.

Podsetimo, do nezgode je došlo na auto-putu Novi Sad - Subotica, kada su se sudarili Audi A6 i kombi, a mladi pevači su u svesnom stanju prebačeni u bolnicu.

