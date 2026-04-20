Više javno tužilaštvo u Novi Sad saopštilo je da je danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapšen osumnjičeni M. M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo pronevere u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, tokom dosadašnjeg predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, u periodu od oktobra 2024. do kraja februara 2025. godine, kao zaposleni u privrednom društvu "Weldgas" DOO iz Zrenjanina, prisvojio novac koji mu je bio poveren u okviru radnih zadataka. Ukupan iznos za koji se sumnja da je prisvojen iznosi 3.101.578 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a tužilaštvo preduzima dalje radnje u cilju potpunog razjašnjenja svih okolnosti i utvrđivanja eventualne odgovornosti.