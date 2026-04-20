Ivana Pavković i Petar Mitić su godinama u skladnom braku, a svojevremeno se pojavila vest da se razvode.

Zbog pevačevih "ispada sa ženama" se spekulisalo o njihovom razvodu, a Petar je jednom prilikom progovorio o tome.

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je nju zvala novinarka koja joj je to saopštila. Nas dvoje smo u tom momentu bili u krevetu, mazili smo se, češkali, pričali i Ivana me je zbunjeno pogledala i rekla: "Mi se razvodimo" - prisetio se Petar.

"Ljudi su nekada mnogo trpeli"

- Rekoh: "Pa dobro, i to je okej". Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno. Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode - zaključio je Petar za Kurir.

BONUS VIDEO: