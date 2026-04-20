Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo 17. aprila u 49. godini života, a danas će biti ispraćen na večni počinak.

Opelo počinje tačno u 14.45 časova, a Saša će biti sahranjen na Bežanijskom groblju.

Saša je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Maju, ali i sina Vukašina i ćerku Vanju. Pored njih su na umrlici potpisani i otac Ivan i sestra Sneža sa porodicom.

Žena pokušala da ga reanimira

Kako se navodi, Saši je pozlilo njegovom domu nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira pre dolaska ekipe Hitne pomoći.

Po dolasku lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima nisu uspeli da ga spasu.

Zvanični rezultati obdukcije još uvek nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

