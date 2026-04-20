Modna kreatorka Melina Džinović je prisutna u javnom životu otkako se udala za Harisa Džinovića, a o njenoj privatnosti se i dalje malo toga zna.

Svoj važan životan put Melina je prekinula onda kada se udala za Harisa Džinovića. Kao apsolvent je zbog braka sa pevačem odlučila da odustane od fakulteta.

Melina Galić rođena je 1982. godine u Bihaću, da bi se njena porodica kasnije preselila u Zagreb, gde je završila osnovnu i srednju školu. Buduća dizajnerka važila je za sjajnu studentkinju kada je upisala odsek engleskog jezika i lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Ispite je u početku polagala sa neverovatnom lakoćom i sve je išlo po planu do 2002. godine, kada je postala apsolvent.

A onda se sve promenilo. Pred sam kraj studija Melina je donela šokantnu odluku da prekine školovanje kako bi se udala za dve decenije starijeg pevača Harisa Džinovića.

"Nije bitna diploma nego da se dobro udaš"

Ovaj njen potez izazvao je pravi potres u njenoj porodici. Kako je Melina jednom prilikom istakla, njeni roditelji se nikako nisu slagali sa njenom odlukom da napusti fakultet. Njeni najbliži ovo joj nikada nisu potpuno oprostili, a majčin stav je bio izričit:

- Posao sam kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet, meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ostavila sam fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva, najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina u Magazin In.

Melina je nedugo nakon udaje pokrenula svoj modni brend koji joj je doneo ogromnu popularnost i slavu. Ubrzo su njene kreacije počele da nose ne samo domaće, već i brojne svetske zvezde.

