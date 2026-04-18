Melina Džinović se danas udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku, a slavlje se nastavlja dalje u Italiji.

Oko 70 gostiju prisustvovalo je ceremoniji u opštini u Monaku, a onda ih je dočekao "hladan tuš".

Naime, kako su Melina i milioner odlučili da venčanje proslave 300 kilometara dalje, u jednom italijanskom gradiću, goste je dočekao šok.

Melina, milioner i kumovi putovaće helikopterom od Monaka do Portofina, a ostali gosti, ko je želeo komfornije prevoz, morali su da plate 2.500 evra.

Ko nije imao toliko novca ili nije želeo, Melina je obezbedila prevoz, ali u vidu kombija.

Za sve goste koji nisu mogli da plate helikopter, milioner je iznajmio kombije koji će ih prevoziti od Monaka do hotela u kojem se slavi čak 3 sata.

Đina nije došla na venčanje

Uz Melinu su tokom najsrećnijeg dana za nju bili i najbliži, porodica, roditelji i ćerka Đina Džinović.

Ipak, kako prenose domaći mediji, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.

I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Stigla je na sam kraj, kada su svi nazdravljali.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

