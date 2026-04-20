Porodica i prijatelji polako se okupljaju kako bi svog voljenog Sašu, koji je preminuo iznenada u 49. godini od posledica infarkta, ispratili na večni počinak.

Haris Džinović sitgao je na groblje da se oprosti od svog nekadašnjeg saradnika.

Podsetimo, Saša je 12 godina bio njegov klavijaturista. Muzička zvezda bio je vidno potišten i sagnute glave je prečicom došao do crkve da porodici preminulog pevača izjavi saučešće. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon venčanja bivše supruge Meline u Monaku.

Sa estrade na poslednji ispraćaj Saše Katančića došli su i Zoran Jagodić Rule, Acko Nezirović, Željko Vasić, Mišel Gvozdenović, Miloš Radovanović i Nenad Manojlović.

Više stotina ljudi došlo je na opelo i da se poslednji put oprosti od preminulog.

Saša Katančić bio je dugo na sceni. Pevačku karijeru je započeo u takmičenju "Zvezde Granda". Bio je i učesnik rijalitija "Farma".

Dosta je radio u inostranstvu i bio angažovan na privatnim veseljima, pravio je odličnu atmosferu gde god da je pevao.

