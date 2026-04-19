Policajac M. M. (45) preminuo je pre deset godina, a kako je utvrđeno, sve se desilo tokom seksa. On se nalazio svom automobilu marke “jugo” parkiranom nedaleko od Bajine Bašte.

M. M. u trenutku smrti najverovatnije nije bio na dužnosti, pisao je tada "Alo." Nakon što je telo pronađeno, na lice mesta su pozvane njegove kolege da bi obavile uviđaj.

Na telu nije bilo vidljivih povreda, a M. M. na sebi nije imao ništa od odeće, već je samo bio prekriven policijskom košuljom. Telo je tada poslato na obdukciju po nalogu tužioca da bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Sumnja se da je imao infarkt jer je, prema rečima njegovih kolega, pre dve godine imao operaciju srca.

- Poslednji ko je imao kontakt s policajcem bila je M. M. (45), koja je s njim imala seksualni odnos. Kako je ispričala, tokom vođenja ljubavi, on je dva puta jauknuo, a zatim preminuo. Uplašena žena, koja takođe ima porodicu, nije znala šta će s njim i iz straha je pobegla iz kola. Verovatno iz sažaljenja da ga ne nađu skroz golog prekrila ga je košuljom - prepričavaju ovu nesvakidašnju tragediju u Bajinoj Bašti.

Preminuli policajac bio je oženjen, a sa suprugom ima dvoje maloletne dece.

