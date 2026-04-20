Ministar je upozorio da je Mladićevo stanje izuzetno ozbiljno.

- Ratko Mladić se nalazi u zatvorskoj bolnici. Njega nisu u kolicima dovezli na sastanak sa mnom, već su ga dovezli u krevetu - rekao je Vujić.

Prema njegovim rečima, Mladić je u početku bio komunikativan.

- Rekao je da pozdravim Srbe i Srbiju i sve koji brinu za njega. Kasnije je izgubio snagu. Njegovo stanje je ozbiljno i zahteva ozbiljan tretman. Obavestio sam sve u Hagu da tražimo puštanje na lečenje iz humanih razloga. Postoje svi uslovi za to, a mi ćemo kao država dati i dodatne garancije ako treba. Predsednici suda, sudiji Garsiji rekao sam da bi svako dalje zadržavanje u zatvoru bilo kršenje ljudski prava - istakao je Vujić.

Ministar pravde dodao je da su od suda tražili da se poštuju pravila koja važe u celom svetu.

- Istakli smo i problem Miće Stančića, zatvorenika kojem je isteklo dve trećine kazne. Kao i pitanje Radovana Karadžića i to što njegova porodica ne može da ga poseti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Glavno pitanje ostaje oko generala Ratka Mladića. Komuniciraću sa UN oko ovog slučaja. U dosadašnjem uvidu u Mladićevo zdravstveno stanje, naši lekari su videli propuste koji su evidentni. Upozorio sam o tome i predsednicu suda - kazao je Vujić.