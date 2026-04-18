Snimak, koji je prikupio milione pregleda na platformi X (bivši Twitter), prikazuje neobičnu scenu sa parkinga u poljskoj prestonici.

Robot juri svinje – scena kao iz filma

U videu se vidi humanoidni robot Unitree G1 kineske kompanije Unitree, poznat pod imenom Edvard Varčoki, kako trči za krdom divljih svinja.

Iako robot pokušava da ih sustigne, životinje uspevaju da pobegnu, nakon čega robot diže pesnicu u gestu frustracije – scena koja podseća na animirani film The Wild Robot.

Promotivni trik ili stvarna primena?

Iako je video mnoge naveo da pomisle kako se radi o novoj tehnologiji za rešavanje problema divljih životinja u gradovima, ispostavilo se da je u pitanju promotivni trik.

Robot Edvard Varčoki poznat je kao „robot influenser“ koji je već učestvovao u različitim javnim događajima, uključujući nastupe na sceni, trke i posete institucijama.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici društvenih mreža oduševljeno su reagovali na ovaj neobičan prizor. Neki su robota nazvali „neočekivanim herojem“, dok su drugi kroz šalu komentarisali da je ovo „konačno korisna primena robotike“.

Bez obzira na humor, video je pokrenuo ozbiljnija pitanja o ulozi robota u svakodnevnom životu.

Kontroverze i bezbednost humanoidnih robota

Iako tehnologija napreduje, humanoidni roboti poput modela Unitree G1 već su bili povezivani sa incidentima tokom testiranja i demonstracija.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje bezbednosti i kontrole ovakvih uređaja, posebno u javnim prostorima.

Viralni fenomen koji otvara važna pitanja

Ovaj viralni video iz Varšave još jednom pokazuje koliko brzo tehnologija može postati deo svakodnevnih tema, ali i koliko je važno razmišljati o njenoj bezbednoj i odgovornoj upotrebi.

Dok jedni u ovome vide zabavu i napredak, drugi upozoravaju na potencijalne rizike koje donosi razvoj veštačke inteligencije.