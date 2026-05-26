Prvi ples mladenaca obično je trenutak pun emocija, romantike i pesama koje simbolizuju ljubav i zajednički početak. Upravo zato jedno venčanje poslednjih dana ne prestaje da se komentariše na društvenim mrežama, jer su mladenci uspeli da potpuno zbune goste izborom muzike za svoj prvi ples.

Zaplesali uz pesmu o prevari i osveti

Dok su svi očekivali nežnu ljubavnu baladu, usledio je hit koji govori o prevari, besu i osveti. Reakcije prisutnih bile su podeljene — od šoka i neverice do smeha i potpune zbunjenosti.

Jedna gošća opisala je na Reditu kako je tokom venčanja sve delovalo sasvim normalno sve dok voditelj nije najavio “posebnu pesmu” mladenaca. Par je zatim zaplesao uz pesmu "Before He Cheats" pevačice Keri Andervud.

Problem je bio u tekstu pesme, koji nema nikakve veze sa romantikom. Naprotiv, numerа govori o ženi koja, nakon saznanja da ju je partner prevario, uništava njegov automobil iz osvete.

Gošća je priznala da je u neverici gledala oko sebe pokušavajući da proveri da li je još neko zbunjen kao ona. Kako kaže, deo gostiju delovao je potpuno šokirano, dok drugi ili nisu obraćali pažnju na stihove ili ih jednostavno nije bilo briga.

Ipak, ono što je mnogima bilo najčudnije jeste činjenica da su mladenci tokom plesa izgledali presrećno i opušteno, kao da plešu uz najnežniju ljubavnu pesmu.

Nikome nije bilo jasno zašto su odabrali tu pesmu

Nakon svadbe gošća je pokušala da sazna da li iza svega stoji neka interna šala ili posebna priča, ali niko nije imao odgovor. Prema njenim rečima, koliko je poznato njihovim prijateljima, među mladencima nikada nije bilo prevare niti bilo kakvog skandala.

Objava je ubrzo postala viralna, a korisnici Redita masovno su komentarisali neobičan izbor muzike. Neki su pretpostavili da pesma ima sentimentalno značenje za par ili da ih podseća na trenutak upoznavanja, dok su drugi zaključili da je reč o jednom od najbizarnijih prvih plesova koje su ikada videli.

Mnogi su se složili da moderna venčanja sve češće ruše tradicionalna pravila i da mladenci danas biraju detalje koji najbolje odražavaju njihov karakter. Ipak, ovaj ples pokazao je koliko jedna pesma može da promeni atmosferu u sali — naročito kada svi očekuju romantiku, a dobiju priču o prevari i osveti.