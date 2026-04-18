Incident koji se dogodio sinoć, izazvao je manju materijalnu štetu, a usledio je nakon niza sličnih napada, uključujući i požar koji je podmetnut prošlog meseca u blizini, u kome su uništena četiri ambulantna vozila jevrejske zajednice i koji je policija tretirala kao zločin iz mržnje motivisan antisemitizmom, prenosi Rojters.

Policija je saopštila da se ovaj poslednji slučaj ne tretira kao teroristički incident, ali da istragu vodi jedinica za borbu protiv terorizma zbog sličnosti sa ranijim napadima.

U saopštenju policije navodi se da je muškarac viđen kako prilazi nizu prodavnica sa plastičnom kesom u kojoj su se nalazile tri boce sa tečnošću.

"Ostavio je kesu pored zgrade i zapalio predmete u njoj. Boce se nisu u potpunosti zapalile, nakon čega je muškarac pobegao sa lica mesta", navodi policija.

Ona je dodala da u ovoj fazi ne povezuje ovaj napad formalno sa ranijim incidentima i da "ostaje otvorena za sve mogućnosti" kada je reč o motivu.

"Svestan sam da će ovaj poslednji incident dodatno da poveća strah u zajednici", izjavio je glavni detektiv Luk Vilijams, koji rukovodi policijskim operacijama u tom području.

On je naveo da će policijske patrole, uključujući i naoružane policajce, biti pojačane.