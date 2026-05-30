Modna kreatorka Melina Galić prošlog meseca stupila je u brak sa imućnim Džefrijem Arnoldom iz Velike Britanije.

Par trenutno živi na Azurnoj obali, što već privlači pažnju javnosti i medija.

O njenom novom suprugu već se duže vreme govori u javnosti, dok se Melina ne oglašava o svom privatnom životu, za razliku od bivšeg supruga, pevača Harisa Džinovića, koji je u prethodnom periodu davao brojne intervjue i često komentarisao razvod.

"Kod mene se muškarac pita za sve"

Ranije je otvoreno govorila o svojim stavovima kada je izbor partnera u pitanju. Isticala je da preferira muškarce sa čvrstim stavom, kao i da smatra da bi muškarac trebalo da bude glava porodice.

-U mojoj kući vlada patrijarhalan odnos. Kod mene je muškarac glava porodice i on se pita za sve - izjavila je ona jednom prilikom.

Takođe je naglasila da su joj želje partnera jednako važne kao i njene sopstvene.

-Divno je što je Haris uspevao da izbalansira naše želje, tako da budu podjednako ispunjene. Decu vaspitavam tako da se umire kada ih otac oštro pogleda. U našoj kući nema modernog pristupa vaspitanju i ne dopuštamo im hirove. Često dobijaju i kazne - govorila je tokom braka sa njim.

"Melini fali daska u glavi"

Podsetimo, Džinović je u jednom od nedavnih intervjua izjavio da njegovoj bivšoj supruzi "fali daska u glavi".

Nakon razvoda ugostio je medije u svojoj vili, gde je bez zadrške govorio o detaljima iz zajedničkog života sa njom, koja je u međuvremenu ponovo stupila u brak.

Pevač je tom prilikom naveo da su tokom braka uživali u velikom komforu, kao i da su spavali u odvojenim sobama, ističući da razlaz nije bio njegova odluka.

Takođe je poručio da trenutno nije spreman za novu emotivnu vezu, ali da iz cele situacije izlazi zdrav i stabilan, te da su mu nastupi i muzika trenutno najveća motivacija i oslonac.