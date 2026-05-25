Ćerka modne kreatorke Meline Arnold i pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, neko vreme bila je odsutna sa društvenih mreža nakon što joj se majka udala, dok je njen otac javno izjavio da ga ona više ne zanima.

Naime, Đina je godinama bila veoma aktivna na mrežama, gde je privlačila pažnju javnosti životom na visokoj nozi i provokativnim izdanjima.

U periodu kada se njena majka Melina udavala za milionera Džefrija Arnolda (70) u Monte Karlu, krajem aprila, obrisala je profile na TikToku i Instagramu.

Venčanju je prisustvovala, što je dodatno pogoršalo odnose u porodici, iako su i ranije bili veoma narušeni.

Poznato je da se iselila iz porodične vile na Senjaku i započela život u Španiji sa dečkom, dok je Haris nedavno izjavio da nema kontakt sa njom i da ga njen život ne zanima.

Nakon brojnih turbulencija u porodici Džinović, mlada tiktokerka ponovo je svakodnevno aktivna na društvenim mrežama, gde je pokazala kako provodi vreme van Srbije.

Kako se može videti, često izlazi u noćne provode, uživa na jahtama i putuje, ne štedeći novac, a mnogi su primetili i da je znatno smršala, budući da se ranije javno isticala svojim oblinama.

"Izgleda zabrinjavajuće"

-"Ona je baš previše smršala, nije mi ovo normalno…", "Šta se dešava sa ovom devojkom, nekako je skroz pala u sebe", "Izgleda zabrinjavajuće", "Nadam se da je sve u redu, ovo nije zdravo ni malo", "Porodične stvari su je baš pogodile, vidi se na njoj", "Previše mršavosti nikad nije dobar znak, nadam se da grešim" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.

"Najviše me tate blam"

Iako je odrasla u muzičkoj porodici, ćerka bivšeg estradnog para je svojevremeno istakla da ne planira da krene očevim stopama i profesionalno se bavi pevanjem.

-Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima.. Imam talenat za pevanje, ali mnogo me blam. Tata me nije slušao kako pevam, mama jeste. Najviše me tate blam. Ipak je veliki pevač, to mi stvara pritisak - govorila je Đina dok je još živela u porodičnom domu u Beogradu.

"Deca su mi vaspitana čergarski"

Melina je, s druge strane, ranije govorila o načinu na koji su ona i Haris vaspitavali decu, ističući da su odmalena bila naviknuta na njihova česta odsustva zbog poslovnih obaveza.

-Pošto ni pre nisam provodila dane u kući, neće me na to navesti ni ovaj novi, lepi prostor. Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja i izlaske. Od početka braka nisam živela uobičajeno, najpre zbog Harisovog posla, a kasnije i svog. Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo. Odličan sam organizator, a oko njih je uvek bilo mnogo ljudi koji ih vole i paze, moja sestra, brat, majka i otac. Ta mešavina uticaja bila je odlična za njihovu emotivnu samostalnost. Nikada nisu bili vezani za mene na taj način da plaču ako nisam kraj njih - ispričala je modna kreatorka.