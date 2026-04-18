Novinarke iz Srbije napadnute su ispred opštine u Monaku prilikom izveštavanja sa venčanja Meline Džinović i milionera Džefrija Pola Arnolda.

Privatno obezbeđenje milionera prvo je pokušalo da udalji novinarke, iako one nisu pilazile mladenicima, a ni samoj opštini.

Posle neuspelog pokušaja da ih sklone sa javne površine, član obezbeđenja se bacao u pokušaju da novinarke ne usnimi mladence.

Pri tom pokušaju on je dizao ruke, pa čak i svojim šakama udarao u telefon.

Melina je za to vreme zajedno sa gostima gledala sve to i nije želela da reaguje, te da smiri svoje obezbeđenje koje je nasilnički napalo novinarke.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

