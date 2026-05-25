Modna kreatorka Melina Arnold, nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića, zavetovala se na večnu ljubav bogatom Englezu Džefriju Arnoldu.

O tom događaju se i dalje naširoko govori, dok je voditelj i glumac Dragan Marinković Maca otkrio je svoje mišljenje, koje nije bilo u pozitivnom tonu.

Prokomentarisao je pomenuto venčanje i ukazao na, kako je naveo, značaj novca u toj situaciji.

- Fazon "volim ga i ima love"… Recimo, Melina. Ona je baš, ono… Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno - rekao je u svom prepoznatljivom stilu.

-Uda se, recimo, za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - nastavio je on u emisiji "Magazin In".

- Dobro, on nije dobar frajer, zato - odgovorila mu je voditeljka Sanja Marinković.

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom? - istakao je Maca kroz osmeh.

- Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega - kazala je voditeljka.

Haris je ranije govorio da njeni roditelji nisu podržavali njihov odnos zbog razlike u godinama, s obzirom na to da je supruga tri decenije mlađa od njega.

"Pobegla sam od kuće"

Ona je, s druge strane, istakla da se udala jer je pobegla od kuće.

- To je naslov izvučen iz konteksta, jer poenta nije bila da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, da se razumemo, ja sam pobegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebalo da se slaže sa čovekom kojeg ne zna - pričala je Melina.

-Moja majka nije bila za udaju pre nego što diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kada imate 18 godina i kada krećete na fakultet - kazala je modna kreatorka ranije za "Premijeru".