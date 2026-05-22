Ćerka modne kreatorke Meline Arnold i pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, navodno je prekinula kontakt sa ocem, dok je sa majkom ostala veoma bliska.

Mlada influenserka danas živi daleko od Srbije, a nedavno je prisustvovala venčanju svoje majke sa engleskim biznismenom Džefrijem Arnoldom, događaju koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Da se Đina preselila u Španiju potvrdio je i sam Haris, koji je otvoreno govorio o njihovom odnosu.

-S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Nemam emocija više, isključio sam. Za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju. Mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, otišla bi jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali on neće otići, ostaće ovde u ovoj kući - rekao je pevač.

"Najviše me tate blam"

Iako je odrasla u muzičkoj porodici, ćerka bivšeg estradnog para je svojevremeno istakla da ne planira da krene očevim stopama i profesionalno se bavi pevanjem.

-Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima.. Imam talenat za pevanje, ali mnogo me blam. Tata me nije slušao kako pevam, mama jeste. Najviše me tate blam. Ipak je veliki pevač, to mi stvara pritisak - govorila je Đina dok je još živela u porodičnom domu u Beogradu.

"Deca su mi vaspitana čergarski"

Melina je, s druge strane, ranije govorila o načinu na koji su ona i Haris vaspitavali decu, ističući da su odmalena bila naviknuta na njihova česta odsustva zbog poslovnih obaveza.

-Pošto ni pre nisam provodila dane u kući, neće me na to navesti ni ovaj novi, lepi prostor. Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja i izlaske. Od početka braka nisam živela uobičajeno, najpre zbog Harisovog posla, a kasnije i svog. Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo. Odličan sam organizator, a oko njih je uvek bilo mnogo ljudi koji ih vole i paze, moja sestra, brat, majka i otac. Ta mešavina uticaja bila je odlična za njihovu emotivnu samostalnost. Nikada nisu bili vezani za mene na taj način da plaču ako nisam kraj njih - ispričala je modna kreatorka.