"Na papiru je bilo zapisano da NATO nema pravo na dominaciju i da jača svoju bezbednost na račun tuđe bezbednosti. Ali nije uspelo", rekao je Lavrov.

Po svemu sudeći, pripremu sukoba u Ukrajini i Iranu planirali su "oni koje smo zvali zapadnim kolegama", naveo je ministar.

On se osvrnuo na zakone u Ukrajini koji veličaju nacizam, kao i na zabranu ruskog jezika.

"Nije tek tako to što Ukrajinu podržavaju upravo one evropske države u kojima se otvoreno ponovo rađa nacizam, uključujući, nažalost, i ogromne države kao što su Nemačka, Finska... A ni Britanci nikad nisu bili daleko od filozofije nacizma. Zato – da, ovo je rat koji je Zapad detaljno pripremao protiv Ruske Federacije rukama Ukrajine", objasnio je Lavrov.

Govoreći o sukobu na Bliskom istoku, naveo je da je cilj nije bio "da se uništi civilizacija", već da se stavi pod kontrolu nafta koja prolazi kroz Ormuski moreuz, kao što je to bio plan i u Venecueli.

Forum se održava od 17. do 19. aprila. Glavna tema događaja je "Prevazilaženje neizvesnosti u planiranju budućnosti". Očekuje se da će forum privući delegacije iz više od 150 zemalja, sa više od 5.000 gostiju.