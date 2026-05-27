Vojni avion Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država srušio se tokom trenažnog leta u saveznoj državi Misisipi, izazvavši novu buru zbog sve češćih problema u američkom vojnom vazduhoplovstvu.

Prema prvim informacijama, letelica se tokom leta obrušila i potpuno razbila pri udaru o tlo, nakon čega su na mesto nesreće hitno upućene vatrogasne, policijske i vojne ekipe.

Oba pilota uspela su da se katapultiraju svega nekoliko trenutaka pre udara.

Kako prenosi CBS News, piloti su svesni i van životne opasnosti, a odmah nakon spasavanja prevezeni su u lokalnu bolnicu na detaljne preglede.

– Sistem za hitno napuštanje aviona reagovao je besprekorno i spasao živote pilota – navodi se u prvom izveštaju američkih vlasti.

Avion je pao na privatni posed u ruralnom delu Misisipija, daleko od naseljenih mesta, zbog čega nije bilo civilnih žrtava.

Vatrogasci su brzo lokalizovali požar koji je izbio nakon pada, dok je vojna policija blokirala čitavo područje kako bi sačuvala olupinu za istragu.

Prema informacijama američkih medija, srušena letelica bila je školsko-borbeni avion T-45C „Jastreb“, koji američka mornarica i marinci koriste za obuku pilota za sletanje na nosače aviona.

Ovaj model koristi se još od 1991. godine i godinama ga prate ozbiljni problemi.

Američki mediji podsećaju da je T-45 imao brojne incidente povezane sa motorima, održavanjem i udarima ptica, zbog čega je više puta prizemljivan.

Analitičari upozoravaju da ovo nije izolovan slučaj, već deo mnogo šireg problema u američkoj vojnoj avijaciji.

Poslednjih godina američka vojska suočava se sa nizom kvarova, padova i tehničkih problema na različitim tipovima letelica.

F-35 program godinama prati ogroman broj tehničkih problema i vrtoglavi troškovi održavanja, dok pojedini modeli F-18 Super Horneta već ulaze u duboku starost.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da američki bombarderi B-52 i dalje lete iako su prvi primerci proizvedeni još pedesetih godina prošlog veka.

Zbog svega toga sve češće se postavlja pitanje koliko je američka vazdušna sila zaista spremna za dugotrajne globalne sukobe.