Iako se o venčanju Meline Galić i njenog izabranika, britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, mesecima priča kao o jednom od najglamuroznijih događaja godine, par je doneo neočekivanu odluku da sudbonosno "da" ne izgovori pred oltarom.

Kako se navodi, razlog za odustajanje od crkvenog venčanja nije nikakav skandal, već isključivo međusobno poštovanje i ljubav.

Melina je od samog početka bila jasna u nameri da ne želi da menja veru. Njen budući suprug Džefri je, kao ovu njenu želju prihvatio bez trunke razmišljanja.

Zato su doneli odluku da se venčaju samo građanski u opštini u Monte Karlu, a izvor blizak paru je do detalja objasnio kako je tekao njihov dogovor.

- Njih dvoje su sve rešili u razgovoru. Džefriju nije bilo važno gde će se venčati, već samo da budu zajedno. Poštuje njenu tradiciju i identitet i to mu je bilo važnije od forme – istakao je izvor.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

Da li sin dolazi na svadbu?

Gala svečanost u Monaku okupila je odabrane zvanice koje su uživale u neviđenom luksuzu, vrhunskom gastronomskom meniju i nastupu svetski poznatog benda, dok su iskrene emocije i porodični trenuci obeležili ovaj poseban dan.

Melina se za svoj veliki dan pripremala na brodu, a sve vreme uz nju je bila njena ćerka Đina, koja je i fotografisala majku dok se šminkala. Za razliku od Đine, Melinin sin Kan ne prisustvuje majčinoj svadbi.

