Prava drama odigrala se u jednom stanu u Beogradu kada je, prema sumnjama policije, porodična svađa supružnika eskalirala u fizički obračun nakon što je muškarac u telefonu svoje žene pronašao poruke zbog kojih je posumnjao da ga vara.

Kako saznaje Telegraf.rs, pripadnici policije uhapsili su M. V. (40) zbog sumnje da je tokom sukoba fizički napala svog supruga V. V. (39) i nanela mu lake telesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u njihovom porodičnom domu nakon verbalne rasprave koja je ubrzo izmakla kontroli.

Navodno je muškarac pregledao telefon svoje supruge i pronašao prepisku zbog koje je posumnjao da se viđa sa drugim muškarcem.

Kada joj je skrenuo pažnju na poruke koje je pronašao, među supružnicima je izbila žestoka svađa.

Kako se sumnja, rasprava je ubrzo prerasla u fizički sukob.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, žena je navodno suprugu zadala više udaraca u predelu glave.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a lekari su mu konstatovali lake telesne povrede.

O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo koje će odlučivati o daljim koracima u postupku.

Osumnjičena žena privedena je radi daljeg postupanja, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile incidentu.

