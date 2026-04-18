Modna kreatorka Melina Džinović izgovoriće danas sudbonosno "da" engleskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu Deju (70) na luksuznom dvodnevnom slavlju na francuskoj rivijeri.

Gala svečanost u Monaku okupila je odabrane zvanice koje su uživale u neviđenom luksuzu, vrhunskom gastronomskom meniju i nastupu svetski poznatog benda, dok su iskrene emocije i porodični trenuci obeležili ovaj poseban dan.

Melina se za svoj veliki dan pripremala na brodu, a sve vreme uz nju je bila njena ćerka Đina, koja je i fotografisala majku dok se šminkala. Za razliku od Đine, Melinin sin Kan ne prisustvuje majčinoj svadbi.

Morala da ispuni dva zahteva za venčanje

Pred venčanje Melina je morala da ispuni dva zahteva, da u Monaku živi duže od mesec dana i da na oglasnoj tabli u opštini postoji obaveštenje da se Melina i Arnold uzimaju.

Venčanje se moglo obaviti tek nakon isteka zakonskog roka, koliko obaveštenje mora biti istaknuto na oglasnoj tabli. U ovoj zemlji venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima.

