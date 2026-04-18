Modna kreatorka Melina Džinović se danas zvanično udaje za milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku.

Tim povodom su pre dva dana u Monako stigli Melinini roditelji, ćerka i kumovi.

Kako prenose domaći mediji, zet milioner je taštu ugostio na svojoj luksuznoj jahti.

Na paparaco fotografijama je primetno da su im društvo pravili i ostali članovi porodice.

Jahta „Galena“ svojim izgledom i opremom privlači pažnju znatiželjnih pogleda. Na gornjem nivou jahte nalazi se i prateći čamac, spreman za brze transfere, što je uobičajen detalj kod najskupljih jahti koje kruže Azurnom obalom.

Iako tačna vrednost nije javno dostupna, ovakve jahte na tržištu dostižu cifre od nekoliko miliona pa sve do preko 10 miliona evra, u zavisnosti od veličine, opreme i godine proizvodnje.

Prema procenama, ovakva jahta koju poseduje Melinin izabranik vredi nekoliko miliona evra. U svetu imućnih ovakvo plovilo nije samo prevoz, već statusni simbol i dokaz moći.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

Da li sin dolazi na svadbu?

Gala svečanost u Monaku okupila je odabrane zvanice koje su uživale u neviđenom luksuzu, vrhunskom gastronomskom meniju i nastupu svetski poznatog benda, dok su iskrene emocije i porodični trenuci obeležili ovaj poseban dan.

Melina se za svoj veliki dan pripremala na brodu, a sve vreme uz nju je bila njena ćerka Đina, koja je i fotografisala majku dok se šminkala. Za razliku od Đine, Melinin sin Kan ne prisustvuje majčinoj svadbi.

BONUS VIDEO: