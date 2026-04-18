Modna kreatorka Melina Džinović je danas zvanično izgovorila sudbonosno da milioneru Džefriju Polu Arnoldu (70) u Monaku!

Ovim povodom je organizovano dvodnevno slavlje koje je počelo juče u luksuznom restoranu na francuskoj rivijeri.

Na slavlju su se prvog dana okupile odabrane zvanice, a bivša supruga Harisa Džinovića je promenila čak četiri venčanice!

Sve je bilo organizovano po najvišim standardima, gosti su na slavlje pristizali jahtama i helikopterima, a služeni najskupljim šampanjcima.

Čuva ih obezbeđenje

Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold su stigli u opštinu u Monaku gde će se venčati oko 10 časova.

Nasmejana Melina je blistala u drugoj venčanici u kabrioletu sa milionerom.

Džefri je dovezao Melinu u old tajmer kabrioletu, a iza njih stigao je i jedan crni automobil.

Član obezbeđenja sve vreme je pokušavao da spreči novinare da usnime mladence.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

Da li je sin bio na svadbi?

Gala svečanost u Monaku okupila je odabrane zvanice koje su uživale u neviđenom luksuzu, vrhunskom gastronomskom meniju i nastupu svetski poznatog benda, dok su iskrene emocije i porodični trenuci obeležili ovaj poseban dan.

Melina se za svoj veliki dan pripremala na brodu, a sve vreme uz nju je bila njena ćerka Đina, koja je i fotografisala majku dok se šminkala. Za razliku od Đine, Melinin sin Kan nije prisustvovao majčinoj svadbi.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: