Incident se dogodio tokom sedmočasovne vožnje ka gradu Hoi An, kada je vozač napravio kratko zaustavljanje na benzinskoj pumpi. Ani je izašla da ode do toaleta, ne sluteći šta će se dogoditi.

Turistkinja ostala bez prevoza i prtljaga

Nakon što se vratila, shvatila je da je autobus otišao bez nje – zajedno sa njenim prtljagom. Situacija ju je, kako kaže, potpuno šokirala i dovela do panike.

„Počela sam da paničim i tražila pomoć. Jedna žena mi je rekla da će se autobus vratiti“, ispričala je.

Međutim, zahvaljujući uređaju za praćenje prtljaga (AirTag), shvatila je da se autobus sve više udaljava, što je dodatno povećalo stres.

Neočekivana pomoć i srećan kraj

U teškom trenutku pomogli su joj lokalni stanovnici, koji su objasnili da će uskoro naići drugi autobus. Nakon oko pola sata, uspela je da nastavi put.

Vozač drugog autobusa ponudio joj je pomoć i prevoz do grada Da Nang, što je značilo dodatno putovanje, ali i priliku da ponovo pronađe svoj prtljag.

Na sreću, ubrzo je ugledala svoj autobus parkiran pored puta, izašla i preuzela stvari.

Lekcija za putnike širom sveta

Ova situacija brzo je postala viralna na društvenim mrežama, gde su mnogi korisnici podelili slična iskustva sa putovanja.

Mnogi su istakli da uvek ostaju blizu autobusa tokom pauza, kako bi izbegli ovakve situacije.

Iako je doživela stresan trenutak, Ani je na kraju bezbedno nastavila putovanje, a njena priča služi kao važna lekcija za sve turiste – uvek budite oprezni i pratite svoje stvari, čak i tokom kratkih pauz