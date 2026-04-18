Melina Džinović udala se za bogatog biznismena (69) u Monaku, a njena ćerka Đina iznenadila je potezom.

Naime, Đina je influenserka i na društvenim mrežama je prati desetine hiljada ljudi, a neposredno pre majčine svadbe, odlučila je da ugasila svoj profil na društvenoj mreži Instagram,

Podsetimo, ćerka poznate dizajnerke i srpskog pevača, Harisa Džinovića, nakon razvoda javno je podržavala majku Melinu, te je objavljivala njihove zajedničke fotografije i pokazivala kako provode vreme u Monaku.

Džipsi Kingsi pevao Đini Dinović na uvce!

Melina Galić, modna kreatorka i bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, stigla je sa svojim budućim mužem, 23 godine starijim, britanskim milionerom Džefrijem Pol Arnold Dejmom u prestižni restoran La Mare Germaine gde je okupila oko 70 zvanica kako bi proveli noć sa budućim bračnim parom.



Domaći mediji su uhvatili momenat sa proslave gde se tačno vidi kako veče odmiče. Džipsi Kingsi pevaju Melininoj ćerki Đini dok je okružena ostalim zvanicama na večeri.

Po snimku, možemo zaključiti da zabava uveliko traje i da je ispunjena veselom atmosferom.

Za ovu priliku, Melina Galić se odlučila za belu haljinu, izgledala je elegantno, a u ruci je držala diskretnu torbicu, dok je njen izabranik bio u svečanom odelu.

Par je došao autom tik ispred restorana, a Džefri je kao pravi gospodin Melini otvorio vrata i ušetao zajedno sa njom u pomenuti lokal.

Zanimljivo je i to da je u autu sa njima bila i njihova kuma, Goca Karić, ćerka Slavice i Sretena Karića.

