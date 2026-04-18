Melina Galić i njen izabranik, milioner Džefri Pol Arnold, juče su organizovali slavlje povodom venčanja.

U restoran su stigli u old tajmeru. Džfri je dovezao Melinu u automobilu, a nakon što je izašao iz luksuzne mašine, prišao je njenim vratima i otvorio ih.

Melina je nasmejana u beloj uskoj haljini napustila vozilo, a on joj je odmah poljubio ruku.

Dok mlada nije skidala osmeh, Džefri ju je sve vreme držao za ruku, a zatim je uradio nešto potpuno neočekivano.

Na iznenađenje svih prisutnih biznismen je u jednom momentu zaigrao nasred ulcie, a Melina je ovaj potez dočekala sa osmehom.

Morala da ispuni dva zahteva za venčanje

Pred venčanje Melina je morala da ispuni dva zahteva, da u Monaku živi duže od mesec dana i da na oglasnoj tabli u opštini postoji obaveštenje da se Melina i Arnold uzimaju.

Venčanje se moglo obaviti tek nakon isteka zakonskog roka, koliko obaveštenje mora biti istaknuto na oglasnoj tabli. U ovoj zemlji venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima.

