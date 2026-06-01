Đina Džinović se nakon svadbe majke Melinine i lošeg odnosa sa ocem Harisom, po svemu sudeći vratila u vilu Harisa Džinovića na Senjaku.



Odnos između pevača Harisa Džinovića i ćerke Đine mesecima unazad glavna je tema javnosti, nakon što je pevač javno priznao da ga naslednica više ne zanima.

Naime, Đina je otišla iz Srbije u Španiju gde studira, a zatim bila velika podrška majci Melini na venčanju sa milionerom, zbog čega se poljuljao njen odnos sa ocem.

Ipak, čini se da su se sada strasti smirile, a pevač omekšao, jer se Đina vratila u Srbiju i podelila snimak sa luksuzne terase vile na Senjaku koja je dom pevača Harisa Džinovića.

Ona je pozirala i fotografisala se u mraku u uskoj crnoj haljini, a jasno je da sada ponovo boravi u kuću u kojoj je odrasla s porodicom.

Podsećanja radi, ćerka modne kreatorke Meline Arnold i pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, navodno je prekinula kontakt sa ocem, dok je sa majkom ostala veoma bliska.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Nemam emocija više, isključio sam. Za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju. Mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, otišla bi jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali on neće otići, ostaće ovde u ovoj kući - rekao je pevač.

