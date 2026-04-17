Modna kreatorka Melina Galić spremna je da stane na ludi kamen po drugi put i to u Monaku, gde će se na večnu ljubav zakleti biznismenu Džefriju Polu Arnoldu!

I dok se ćerka Đina ne odvaja od majke, sin Kan napravio je distancu sa dizajnerkom onoga trenutka kada se razvela od njihovog oca Harisa Džinovića, te je tako naslednik ostao u vili na Senjaku, dok naslednica po belom svetu prati majku u stopu.

Kako domaći mediji saznaju sin Kan se neće pojaviti na majkinom venčanju.

Podsećanja radi, ono što je mnoge zaintrigiralo nakon razvoda Meline i Harisa jeste dizajnerkin odnos sa sinom Kanom, koji je bio narušen zbog njenih poteza.

Kako je Haris Džinović za Telegraf jednom prilikom ispričao, Kan nije želeo da vidi svoju majku i nije se čuo s njom dva meseca.

- Ne znam da li se čuju, ne čuju... Znam da se Kan ne čuje s njom već skoro dva meseca. Ni poruke, ništa. Ona je prvo bila ljuta na njega, a onda je detetu pukao film i rekao je ćao, doviđenja - ispričao je Haris Džinović ranije.

